



Нехватку денег на билеты волгоградцы назвали одной из основных причин, по которым они игнорируют выступления известных артистов.

Изучив онлайн-афиши на ближайшие концерты и не заметив сумасшедшего спроса, корреспонденты ИА «Высота 102» поинтересовались у горожан – почему они не выбирают выступления знаменитостей в качестве культурного досуга? Ровно 40% участников опроса признали откровенно – на подчас «кусающиеся» билеты им попросту не хватает средств.

Треть опрошенных нами пользователей заявили, что концерты звезд, которые включили Волгоград в программу своего гастрольного тура, им неинтересны. А без малого 29% из 300 участников голосования согласились с тем, что в наши дни у них нет настроения для выхода в свет.





Лишь малая часть горожан, поучаствовавших в опросе ИА «Высота 102», сослались на небезопасность массовых мероприятий. Свой отказ от концертов волгоградцы объяснили и возможностью послушать любимые хиты дома – такой ответ выбрали 3% жителей.

Незадолго до запланированных в Волгограде концертов своего зрителя все еще ждут многие музыканты. Так, немало свободных мест остается в зале, арендованном для Олега Газманова. Судя по онлайн-кассам, активнее всего сегодня расходятся места по демократичным ценам. А вот волгоградцы, желающие увидеть любимого артиста с первых рядов, пока еще медлят с выбором.

