



Пыльца березы, осложняющая жизнь сотням аллергиков, захватывает все больше районов Волгоградской области.

В начале недели аллергический насморк и слезы в глазах появились у жителей Николаевского и Палласовского районов. К четвергу пыльца добралась и до Урюпинска, Серафимовича, Жирновска, Камышина и Михайловки.

А вот жители Волгограда, уже давно держащие руку на пульсе, могут вздохнуть с облегчением – городу «возмутитель спокойствия» пока не грозит.

О начале сезона аллергии коррреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали уже не раз. По словам аллерголога-иммунолога Элеоноры Белан, волгоградцев, которые еще не получили официального подтверждения диагноза, должны смутить возникающие в одно и то же время симптомы простуды без температуры – насморк и заложенность носа, першение в горле и кашель, слезотечение. В некоторых случаях аллергия может проявляться также сыпью и отеками.