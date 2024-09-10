В Волгоградской области увеличат мощности для проведения ЭКО

Проект строительства 5-этажной пристройки к Клинике №1 ВолгГМУ Минздрава России, которая специализируется на проведении ЭКО, прошел Госэкспертизу и ожидает федерального финансирования. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в Волгоградском государственном медицинском университете.

- Реализация проекта позволит увеличить количество коек дневного стационара по профилю «Акушерство и гинекология». Благодаря появлению дополнительных мощностей для проведения ЭКО специалисты отделения смогут выполнять значительно больше циклов. Будут расширены площади эмбриологической лаборатории и криохранилища, а также планируется введение новой услуги по биопсии и генетическому тестированию эмбрионов. Улучшение инфраструктуры клиники положительно повлияет как на увеличение потока пациентов, так и на повышение качества оказываемых медицинских услуг, - рассказали в ВолгГМУ.

15 лет назад Клиника №1 ВолгГМУ Минздрава России первой в Волгограде открыла отделение вспомогательных репродуктивных технологий. За это время с помощью ЭКО на свет появились 3 975 детей, из них - 280 двоен и 5 троен. Специалисты этого медицинского учреждения помогли стать родителями не только жителям Волгоградской области, но и других регионов и даже стран.



