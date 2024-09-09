



8 сентября в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», на ул. Рабоче-Крестьянской, рядом с торговым центром, столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Момент аварии был запечатлён сразу несколькими камерами уличного видеонаблюдения.







- В 17:20 напротив дома №8 по ул. Рабоче-Крестьянская произошло столкновение автомобиля Toyota RAV4 и мотоцикла Suzuki, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по видео, мотоциклист двигался из центра города, когда перед ним на пересечении с ул. КИМ выскочила иномарка. Естественно, водитель не успел отреагировать и на полной скорости влетел в легковой автомобиль.

Отметим, в результате аварии водитель и пассажирка мотоцикла лишь чудом не получили серьёзных травм. Прибывшие на место медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области