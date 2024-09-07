Транспорт

В Волгограде втайне от горожан сократили рейсы дачных автобусов

Транспорт 07.09.2024 11:44
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07.09.2024 11:44


В Волгограде дачные автобусы перешли на осенний график работы. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципальный перевозчик ВПАТП №7 отменил в выходные дни последние рейсы дачных автобусов. Изменения затронули 12 сезонных направлений и связаны с уменьшением светового дня и традиционным спадом пассажиропотока.

Примечательно, что транспортное предприятие, готовящееся к слиянию с МУП «Метроэлектротранс», забыло оповестить дачников о произошедших изменениях. Лишь в некоторых салонах пассажиры смогли увидеть неприметные объявления.


При этом на официальном сайте автоколонны последняя новость датирована лишь 25 мая 2024 года и посвящена опасности африканской чумы.

Ранее о переходе на осенний режим сообщила «Автоколонна №1732», обслуживающая дачников в Волжском. Транспортная компания оповестила пассажиров о предстоящих изменениях, как и положено, заранее. Помимо объявлений в подвижном составе, специалисты не побрезговали привести в соответствие с изменениями и расписание на официальном сайте организации.

Отметим, в Волгограде в 2024 году дачный сезон официально стартовал 12 апреля. В этот день власти возобновили обслуживание 12 муниципальных транспортных направлений, в числе которых маршруты: № 32 «Судоверфь — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Татьянка», № 45 «Пос. Руднева — Дачи «Кировец», № 48э «ВГТЗ — Дачи», № 50э «Обувная фабрика — С/о «Автотранспортник», № 53э «ЖД Вокзал — С/о «Орошенец», № 54э «ЖД Вокзал — С/о «Слава», № 56э «З-д Ермана — Лесник», № 57э «33-я школа — С/о «Шельф», № 58э «З-д Петрова — С/о «Здоровье», № 60э «Тулака — С/о «Спутник», № 7э «39-я Гвардейская — Дачи «Металлург», № 99э «ВГТЗ — Дамба».

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