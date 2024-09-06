Движение по новому мосту через ерик Гнилой запустят 10 сентября

Новый мост через ерик Гнилой в Среднеахтубинском районе Волгоградской области откроют для движения 10 сентября. Как сообщили V102.RU в облкомдортрансе, это сооружение входит в состав Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу и является одной из веток возводимого транспортного объекта.

- Специалисты завершили работы на левой ветке моста через ерик Гнилой, но еще продолжается обустройство правой части сооружения — новая схема движения будет действовать для полного окончания работ на объекте, - сообщили в профильном комитете.

Движение по новому мосту через ерик Гнилой откроется в 8 утра 10 сентября. Так как работы на Третьем пусковом комплексе все еще продолжаются, то водителям при выборе маршрута необходимо руководствоваться установленными информационными щитами и временными дорожными знаками.

Напомним, что общая протяженность Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу составляет более 14 км. Длина первого — 4,5 км, он включает 2 моста и транспортную развязку. Протяженность второго — 9,7 км, здесь предусмотрено 6 мостовых сооружений, 10 водопропускных труб.

Фото: администрации Волгоградской области