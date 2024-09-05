Транспорт

В Волгограде достраивают новую дорогу по программе «Стимул»

Транспорт 05.09.2024 07:53
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05.09.2024 07:53


50% превысила строительная готовность автомобильной дороги в Дзержинском районе Волгограда, которая даст выход с пр. Жукова на 2-ю Продольную через ул. Хорошева, Гамзатова, Покрышкина. Объект, включенный в программу «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», будет сдан в 4 квартале 2024 года, сообщили V102.RU в комитете строительства Волгоградской области.

На данный момент специалисты подрядной организации занимаются устройством дорожной одежды в границах по ул. Хорошева, ул. им. Расула Гамзатова и ул. 8-ой Воздушной Армии. Продолжаются работы по строительству ливневой канализации, тротуара и парковочных карманов. Выполняется переустройство водопроводных и электрических сетей. 

Уже смонтированы локальные очистные сооружения. На объекте ежедневно задействованы 20 человек и 5 единиц техники.

Добавим, что еще одну дорогу по программе «Стимул» строят в Ворошиловском районе Волгограда. Двухполосная дорога общей протяженностью свыше 1 км соединит ул. Ким, ул. Серпуховскую, ул. № 6 и ул. Симбирскую с выездом в пойму р. Царица и существенно улучшит транспортную доступность крупного микрорайона.
Фото администрации Волгоградской области
Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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