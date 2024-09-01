Черный дым от пожара сняли у ЖК «Родниковая долина» в Волгограде





Ландшафтный пожар сегодня, 1 сентября, тушили вблизи ЖК «Родниковая долина» в Советском районе Волгограда, передает V102.RU.

- Хорошо горит за «Родниковой», - сообщают авторы видео, на котором видно, как черный дым окутывает жилой микрорайон.

В ГУ МЧС России по региону рассказали, что в 11:35 поступило сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда.

- Горела сухая растительность на площади 2 га. Пожарно-спасательные расчеты 1-й пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области локализовали горение в 14:19, - сообщили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Видео: Жесть Волгограда / t.me