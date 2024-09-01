Расследования

Происки конкурентов? Нашумевшая история с упавшими качелями и ребенком в Волгограде обрела новый поворот

Расследования 01.09.2024 15:26
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01.09.2024 15:26


После публикации ИА «Высота 102» о коллективном обращении к главе СК России жителей микрорайона Тулака в Советском районе Волгограда, которые сообщили о травмировании ребенка на опасных качелях, установленных УК, в редакцию обратились представители управляющей компании, которые рассказали свою версию событий. 

В ООО «ЖЭК Советского района» называют информацию, озвученную в видеообращении жителями, не соответствующей действительности. Также представители УК обращают внимание на то, что участвующие в записи люди, а именно мужчина в очках, который на видео и обращается к Александру Бастрыкину, - бывший директор ООО «ЖЭК Советского района» и жителем микрорайона Тулака не является.

- ООО «ЖЭК Советского района» с 01 ноября 2021 года является управляющей организацией для многоквартирных домов № 6 и № 8 по ул. им. Тулака в .г Волгограде. Относительно ситуации, произошедшей 08 августа 2024 года ООО «ЖЭК Советского района» поясняет, что качели на придомовой территории многоквартирных домов № 6 и № 8 по ул. им. Тулака в г. Волгограде ООО «ЖЭК Советского района» не устанавливал. Многоквартирные дома № 6 и № 8 по ул. им. Тулака в г. Волгограде были переданы из предыдущей управляющей компании с уже расположенными малыми архитектурными формами на придомовой территории, которые не были переданы на баланс и никогда не входили в состав общедомового имущества, - говорится в письме управляющей компании, которое поступило в редакцию «Высоты 102».

В своем видеообращении, напомним, горожане сообщили, что «в результате недобросовестной и некачественной установки качелей пострадал человек – ребенок». Со слов людей, они собрались на детской площадке по улице Тулака у домов №6 и №8, где произошла трагедия. В произошедшем они обвинили «ЖЭК Советского района», которая, цитируем: «не обеспечивает безопасность и эксплуатацию этих малых архитектурных форм».

В УК сообщили, что на данный момент выявить, кто конкретно устанавливал эти качели во дворе, не представляется возможным. В ООО «ЖЭК Советского района» утверждают, что всегда реагируют на обращения жильцов и отвечают им в установленные законом сроки. Также представители УК сообщили, что общались с мамой мальчика и у них есть запись разговора с ней.

- В ходе общения с мамой мальчика, упавшего с качелей (имеется аудиозапись разговора) стало известно, что претензий к управляющей компании ООО «ЖЭК Советского района» у нее нет. Поскольку нет точной информации о падении, а эту ситуацию использует в своих целях их знакомый Дубовиченко А., в сговоре со Стеценко В. в пользу наших конкурентов. Им это необходимо для причинения ущерба деловой репутации управляющей компании, - говорится в письме. - Мужчина в очках на видео, который обращается к Бастрыкину А.И. - Стеценко В. При этом Стеценко В. не является ни жителем домов №6 и № 8 по ул. им. Тулака, ни жителем микрорайона Тулака, но ранее являлся директором ООО «ЖЭК Советского района». Его права ничем не нарушены, но он таким способом пытается дискредитировать ООО «ЖЭК Советского района» и отомстить, обращаясь в различные правоохранительные органы с заявлениями, в которых сообщает не соответствующую действительности информацию о якобы допущенных нарушениях федеральных законов и нормативных документов, связанных с оказанием обществом услуг населению.


На чьей стороне правда – жителей или управляющей компании - разберутся следователи СУ СКР по Волгоградской области, которые проводят процессуальную проверку.

Напомним, что после коллективного обращения глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям в Волгограде проверить указанную жителями информацию об опасных качелях, их установке и прошествии с ребенком. Глава СКР также ждет доклад о предварительно установленных обстоятельствах.

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