Здравоохранение

В Волгоградской области впервые пересадили почку 12-летней девочке

Здравоохранение 01.09.2024 13:52
0
01.09.2024 13:52


Врачи филиала Центра трансплантологии имени Шумакова в Волжском Волгоградской области успешно пересадили почку 12-летней пациентке. Как сообщили V102.RU в облздраве, девочка Варвара из Урюпинска стала первой маленькой пациенткой, которой провели такую сложную операцию в этом филиале.

Семья девочки обратилась в Центр Шумакова в Москве, где ребенку провели обследование и установили катетер для гемодиализа. После этого юную пациентку поставили в лист ожидания донорского органа. Снимать квартиру в Москве дорого, поэтому своей очереди на пересадку девочка дожидалась в филиале Центра в Волжском.


В начале июня текущего года Варваре сделали долгожданную операцию. Врачи разрешили девочке отдохнуть в Анапе, так как ее состояние улучшилось, и она смогла вернуться к нормальной жизни.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
01.09.2024 08:46
Здравоохранение 01.09.2024 08:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.08.2024 12:53
Здравоохранение 31.08.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.08.2024 10:53
Здравоохранение 31.08.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.08.2024 07:52
Здравоохранение 31.08.2024 07:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.08.2024 21:17
Здравоохранение 28.08.2024 21:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2024 08:29
Здравоохранение 27.08.2024 08:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.08.2024 18:38
Здравоохранение 21.08.2024 18:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.08.2024 10:32
Здравоохранение 20.08.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.08.2024 10:23
Здравоохранение 18.08.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.08.2024 21:05
Здравоохранение 13.08.2024 21:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.08.2024 13:44
Здравоохранение 12.08.2024 13:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.08.2024 21:31
Здравоохранение 08.08.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.08.2024 12:17
Здравоохранение 07.08.2024 12:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.08.2024 08:20
Здравоохранение 04.08.2024 08:20
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.08.2024 07:48
Здравоохранение 03.08.2024 07:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:00
В центре Волгограда 217 пар станцевали вальсСмотреть фотографии
16:11
Черный дым от пожара сняли у ЖК «Родниковая долина» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
Происки конкурентов? Нашумевшая история с упавшими качелями и ребенком в Волгограде обрела новый поворотСмотреть фотографии
14:30
Волгоградские регбисты потерпели седьмое поражение подрядСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области впервые пересадили почку 12-летней девочкеСмотреть фотографии
13:00
Новые предметы в школах и отсрочка от призыва: что изменится в законах в сентябреСмотреть фотографии
12:27
«За всеми сложностями - самое простое человеческое счастье»: чему волгоградцев учат в школе приёмных родителейСмотреть фотографии
11:09
Волгоградец упал замертво в продовольственном магазинеСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области сбили 65-летнюю велосипедисткуСмотреть фотографии
09:37
Три человека пострадали в массовом ДТП у дач в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:07
Вот и пролетело: чем запомнилось волгоградцам лето 2024 года – фоторепортажСмотреть фотографии
08:46
Строителя после удара током в 27 тыс. вольт спасли в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:40
Мигранта, нанесшего 82 удара сожительнице, будут судить за убийство в БыковоСмотреть фотографии
01:03
МЧС: все застрявшие на экстремальном аттракционе в Волгограде спасеныСмотреть фотографииCмотреть видео
00:39
В ЦПКиО назвали причину остановки аттракциона с людьмиСмотреть фотографии
00:19
36 человек оказались в ловушке на аттракционе «Седьмое небо» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:25
В райцентре Волгоградской области ввели карантин из-за взбесившейся коровыСмотреть фотографии
20:53
В Волжском Константиновский фестиваль завершился фаер-шоуСмотреть фотографии
19:42
В Волгоградской области гражданина Кыргызстана посадили за обман стариковСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде снова вспыхнул уже горевший ледовый катокСмотреть фотографии
18:24
«Самому маленькому пациенту было 10 дней от роду»: ожоговый хирург из Волгограда - откровенно о рабочих будняхСмотреть фотографии
18:11
Под Волгоградом столкнулись 4 машины: обошлось без жертвСмотреть фотографии
17:07
Учебный год в Волгограде начнется с дождя и ураганаСмотреть фотографии
16:13
Волгоградцы поймали с поличным нелегальных мусорщиковСмотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом гости фестиваля «Ахтубинский помидор» объелись томатовСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде суд отказался наказывать «Птичий остров» по иску РосреестраСмотреть фотографии
14:01
Бастрыкина возмутила плесень в квартире вдовы участника СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:31
Инноватика, ракеты и китайский язык: какие профессии выбрали волгоградские абитуриенты в 2024 годуСмотреть фотографии
13:25
Волгоградские нефтепереработчики вышли на уборку Севастопольской набережнойСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев накормят 1 сентября онигири и дамплингамиСмотреть фотографии
 