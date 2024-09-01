В Волгоградской области впервые пересадили почку 12-летней девочке

Врачи филиала Центра трансплантологии имени Шумакова в Волжском Волгоградской области успешно пересадили почку 12-летней пациентке. Как сообщили V102.RU в облздраве, девочка Варвара из Урюпинска стала первой маленькой пациенткой, которой провели такую сложную операцию в этом филиале.

Семья девочки обратилась в Центр Шумакова в Москве, где ребенку провели обследование и установили катетер для гемодиализа. После этого юную пациентку поставили в лист ожидания донорского органа. Снимать квартиру в Москве дорого, поэтому своей очереди на пересадку девочка дожидалась в филиале Центра в Волжском.





В начале июня текущего года Варваре сделали долгожданную операцию. Врачи разрешили девочке отдохнуть в Анапе, так как ее состояние улучшилось, и она смогла вернуться к нормальной жизни.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области