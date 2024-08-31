Волгоградские врачи вытащили осколок мины из ноги бойца СВО

В волжской больнице имени Фишера прооперировали бойца СВО, который долгое время жил с осколком снаряда, даже не подозревая об этом. Как рассказали V102. RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, к врачам с жалобами на боли в области левого бедра обратился 32-летний мужчина, который участвовал в СВО. Ранее, в московском госпитале, куда он поступил после боевого ранения, мужчине сделали операцию - металлоостеосинтез левого бедра. Однако, несмотря на проведенное военными медиками лечение, у пациента развился остеомиелит. Врачи на проведенном консилиуме приняли решение провести дополнительное обследование и неожиданно у пациента обнаружили осколок мины, который находился внутри кости и явился причиной осложнения проведенного в госпитале лечения и последующего развития остеомиелита.