Здравоохранение

Волгоградские врачи вытащили осколок мины из ноги бойца СВО

Здравоохранение 31.08.2024 07:52
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31.08.2024 07:52


В волжской больнице имени Фишера прооперировали бойца СВО, который долгое время жил с осколком снаряда, даже не подозревая об этом. Как рассказали V102. RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, к  врачам  с жалобами на боли в области левого бедра обратился 32-летний мужчина, который участвовал в СВО.  Ранее, в московском госпитале, куда он поступил после боевого ранения, мужчине сделали операцию  - металлоостеосинтез левого бедра. Однако, несмотря на проведенное военными медиками лечение, у пациента развился остеомиелит. Врачи на проведенном консилиуме приняли решение провести дополнительное обследование и неожиданно у пациента обнаружили  осколок мины, который находился внутри кости и явился причиной осложнения проведенного в госпитале лечения и последующего развития остеомиелита.
Операция была проведена заведующим травматологии и ортопедии N 1 - врачом-травматологом-ортопедом Дмитрием Климентовым, заведующим отделением гнойной хирургии - врачом-хирургом Сергеем Якуповым и врачом-хирургом Асият Кунгурцевой.  Врачи удалили установленную в Москве металлоконструкцию и осколок снаряда. В итоге здоровье пациента было восстановлено.
Фото облздрав 34 t.me


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