Расследования

Студент-террорист из Волгограда признался в симпатиях к Украине

Расследования 30.08.2024 08:49
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30.08.2024 08:49

Обвиняемый по двум статьям УК РФ 18-летний житель Волгограда, вступивший в террористическую организацию «Легион «Свобода России»* и, по версии следствия, передававший данные СБУ о военных объектах в Волгограде и Астраханской области, признался в симпатиях к украинскому режиму, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— С куратором он держал связь через Telegram. Ему обещали заплатить, но в итоге денег студент так и не получил. Задержание проводили сотрудники местного УФСБ, которые взяли его в разработку чуть ранее. Поймали прямо на месте преступления — в одном из районов Астраханской области он снимал военный объект. Задержанный пояснил, что перешел на сторону врага, так как испытывал сочувствие к Украине, — рассказал источник. 

Ранее прокуратура Астраханской области сообщила, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в военный суд Ростова-на-Дону. Редакция «Высоты 102» направила запросы в региональное УФСБ по Астраханской области и облпрокуратуру. В пресс-службе Южного окружного военного суда журналистам информагентства пояснили, что материалы еще не поступали. 

Напомним, что волгоградцу вменяют ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) и ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).   

*«Легион «Свобода России» — запрещенная в РФ террористическая украинская организация 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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