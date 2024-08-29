В Южный окружной военный суд направлено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Волгограда, вступившего в террористическую организацию «Легион «Свобода России»*. По версии следствия, студент передавал данные спецслужбам Украины о военных объектах в Волгограде и Астраханской области.

— Житель Волгограда обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) и ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), — сообщает V102.RU со ссылкой на официальное заявление прокуратуры Астраханской области. — Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Следствием установлено, что волгоградский студент в 2023 году через интернет вступил в ряды террористической организации «Легион «Свобода России». Также фигурант дела вышел на сотрудника спецслужб Украины и по его заданию в 2023–2024 годах собирал и передавал сведения, касающиеся объектов Минобороны РФ.

Напомним, сжегшему в Волгограде Коран Никите Журавелю дали 3,5 года тюрьмы. По версии следствия, студент одного из волгоградских вузов работал на СБУ. Защита обжаловала приговор.

*«Легион «Свобода России» — запрещенная в РФ террористическая украинская организация

Фото: архив ИА «Высота 102»