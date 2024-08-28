Расследования

Мужчина вонзил нож в шею жителю Волжского

Расследования 28.08.2024 12:09
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28.08.2024 12:09


В Волжском сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего местного жителя, который подозревается в нападении с ножом на своего знакомого. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 34-летний пострадавший с проникающей колото-резаной раной  был доставлен в городскую больницу.

Оперативники установили, что во время совместного импровизированного застолья между пострадавшим и его знакомым возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ножом нанес удар в область шеи. 

Сотрудники полиции оперативно задержали волжанина, который сразу же сознался в содеянном.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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