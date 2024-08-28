Мужчина вонзил нож в шею жителю Волжского





В Волжском сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего местного жителя, который подозревается в нападении с ножом на своего знакомого. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 34-летний пострадавший с проникающей колото-резаной раной был доставлен в городскую больницу.

Оперативники установили, что во время совместного импровизированного застолья между пострадавшим и его знакомым возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ножом нанес удар в область шеи.

Сотрудники полиции оперативно задержали волжанина, который сразу же сознался в содеянном.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области