Вольную жизнь обеспечил 27 нелегалам из Узбекистана житель Волгограда





Житель Тракторозаводского района прописал 27 граждан Узбекистана, которые разбрелись по региону и никогда не проживали по месту временной регистрации. 33-летнего волгоградцу, нарушившему закон РФ, грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время в регионе продолжаются оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконной постановкой на учет иностранных граждан. В ходе этих мероприятий и удалось выйти на очередного нарушителя свободы.

– По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили в главке МВД России 27 августа. – Санкция статьи 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, при участии УФСБ сотрудники регионального ГУ МВД России по Волгоградской области также проводят рейды в районах Волгоградской области.