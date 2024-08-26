Росфинмониторинг внес волгоградского подрывника Евгения Серебрякова в список террористов

Расследования 26.08.2024 19:59
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26.08.2024 19:59
Росфинмониторинг внес волгоградца Евгения Серебрякова, который подорвал автомобиль военного в Москве, в список экстремистов и террористов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство. В данном списке он появился под номером 11798.Напомним, 24 июля в Москве в результате срабатывания взрывного устройства под автомобилем офицера, пострадали владелец машины и его супруга. В совершении преступления подозревается Евгений Серебряков. Его задержали в Турции в этот же день, затем он был экстрадирован в Россию. Серебряков признался в сотрудничестве с ВСУ. Украинский куратор обещал ему за совершение преступления гражданство этой страны, а также вознаграждение от 10 до 20 тысячи долларов.
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