«Обещали 10 тысяч долларов»: волгоградский подрывник признался в связях с СБУ











Евгений Серебряков, подозреваемый в покушении на офицера ГРУ, сегодня, 26 июля, в сопровождении сотрудников ФСБ прибыл в Москву из Турции, откуда был экстрадирован по запросу российских силовиков. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ФСБ России. Он уже передан сотрудникам СК для проведения следственных действий по уголовному делу. Евгений Серебряков, подозреваемый в покушении на офицера ГРУ, сегодня, 26 июля, в сопровождении сотрудников ФСБ прибыл в Москву из Турции, откуда был экстрадирован по запросу российских силовиков. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ФСБ России. Он уже передан сотрудникам СК для проведения следственных действий по уголовному делу.

Телеграм-канал Baza распространил видео допроса подозреваемого, который признался, как готовил покушение на офицера ГРУ. Телеграм-канал Baza распространил видео допроса подозреваемого, который признался, как готовил покушение на офицера ГРУ.

- В феврале 2023 я инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины. Я начал общаться с Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в мессенджере, так же была одна встреча в Стамбуле. После этого я забрал компоненты СВУ, Илья предложил ликвидировать офицера. По инструкциям Ильи я собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль. Илья обещал мне украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов, - рассказал Евгений Серебряков.

Ранее, напомним, сообщалось, что уроженец Урюпинска Волгоградской области 29-летний Евгений Серебряков подорвал автомобиль в Москве, в котором находились военный и его супруга. После этого мужчина покинул Россию и улетел в Турцию, однако там он был задержан. Ранее, напомним, сообщалось, что уроженец Урюпинска Волгоградской области 29-летний Евгений Серебряков подорвал автомобиль в Москве, в котором находились военный и его супруга. После этого мужчина покинул Россию и улетел в Турцию, однако там он был задержан.

Евгений Серебряков ранее учился в Высшей школе экономики, работал в банке. В гимназии Урюпинска он был одним из лучших учеников. В Москве он жил на съемной квартире, редко общался с родственниками. Родные заявляли, что отмечали проблемы со здоровьем и психикой Евгения. Евгений Серебряков ранее учился в Высшей школе экономики, работал в банке. В гимназии Урюпинска он был одним из лучших учеников. В Москве он жил на съемной квартире, редко общался с родственниками. Родные заявляли, что отмечали проблемы со здоровьем и психикой Евгения.





Как стало известно, он был задержан в Турции, когда приехал в назначенное место, где он должен был получить украинский паспорт. Далее он собирался приобрести лодку и отправиться на ней в Грецию, чтобы затем попасть на территорию Украины.



