Экология

Роспотребнадзор ищет зловонные следы от сжигания медотходов на юге Волгограда

Экология 26.08.2024 15:25
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26.08.2024 15:25


В Кировском районе Волгограда после жалоб жителей и публикации ИА «Высота 102» началась проверка предприятия, которое специализируется на сжигании медицинских отходов. Об этом информагентству сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- В настоящее время в работе Управления находится на рассмотрении информация, размещенная в средствах массовой информации на сайте ИА «Высота 102», - говорится в письме территориального управления Роспотребнадзора. - В адрес лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» направлено поручение о проведении отбора проб атмосферного воздуха на наличие химических веществ в зоне жилой застройки по ул.Генерала Шумилова Кировского района г.Волгограда, начаты проверочные мероприятия в отношении ООО «Медэкопром». 

Напомним, что жители Бекетовки на прошлой неделе пожаловались на появившийся знакомый тошнотворный запах от сжигания медицинских отходов, который год назад мучил их на протяжении пяти суток. Волгоградцы утверждают, что зловонные «ароматы» источает предприятие «Медэкопром», на деятельность которого они жаловались еще в 2016 году. Тогда печь по сжиганию отходов на этом предприятии опечатывали по решению суда из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. 

Как ранее сообщалось, контрольно-надзорные мероприятия также инициированы Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора. 

Что же касается состояния атмосферного воздуха в Кировском районе, то, как уверяют в Роспотребнадзоре, ранее никаких превышений по выбросам выявлено не было.

- В рамках социально-гигиенического мониторинга, Центром ежемесячно осуществляется исследование проб воздуха в контрольных точках по всем районом города, включая Кировский район (в зоне влияния на жилую зону), - рассказали в ведомстве. - По полученной информации от Центра, в мониторинговой точке по адресу: ул. Армавирская, 13а за 2024 год исследовано 490 проб атмосферного воздуха на содержание химических веществ, по результатам которых превышений предельно допустимых концентраций исследуемых веществ обнаружено не было.

Таким образом, как уверяют в ведомстве, в Бекетовке до настоящего времени опасных выбросов в атмосфере в текущем году не зарегистрировано. 

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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