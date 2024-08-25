«Волжаночек» стало больше: волгоградский волейбольный клуб представил две команды





Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» накануне, 24 августа, провели открытую тренировку в ФОК «Авангард» в Волжском в преддверии старта нового сезона, сообщает V102.RU. Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» накануне, 24 августа, провели открытую тренировку в ФОК «Авангард» в Волжском в преддверии старта нового сезона, сообщает V102.RU.





Президент «Волжаночки-ГРАСС» Николай Стасюк пообщался с корреспондентом V102.RU и поделился деталями хода подготовки к предстоящему сезону. Президент «Волжаночки-ГРАСС» Николай Стасюк пообщался с корреспондентом V102.RU и поделился деталями хода подготовки к предстоящему сезону.





Новичок «Волжаночки-ГРАСС», 20-летняя Ева Юдина поделилась подробностями перехода в волгоградский коллектив. Новичок «Волжаночки-ГРАСС», 20-летняя Ева Юдина поделилась подробностями перехода в волгоградский коллектив.





Старший тренер «Волжаночки — ГРАСС» Анастасия Кузнецова поделилась, что будет совмещать работу в основной команде с должностью наставника в молодежке в Первой лиге. Старший тренер «Волжаночки — ГРАСС» Анастасия Кузнецова поделилась, что будет совмещать работу в основной команде с должностью наставника в молодежке в Первой лиге.

Перед началом занятия болельщикам были представлены две команды — основная, которая выступит в Высшей лиге «Б», и новая, молодежная «Волжаночка-УОР», которая будет заявлена в Первую лигу. Также на встрече присутствовал и тренерский штаб клуба. На трибунах собралось немного поклонников, но атмосфера в зале в этот вечер была дружеской. Организаторы мероприятия провели викторину на знание истории «Волжаночки-ГРАСС» и волгоградского волейбола. Правильно ответившие на вопросы получили в подарок маленькие сувенирные волейбольные мячи с автографами игроков.Волейболистки показали, как на тренировке проводятся разминки, как оттачиваются подачи, а потом обе команды провели двухстороннюю игру и продемонстрировали, как воплощают тренерские указания в деле.- Первые сборы провели в Волгодонске Ростовской области. Там очень хорошая база. Было все необходимое для волейбола, для отдыха, тренажерные залы, пляж и вода. Качественное питание и проживание на высоком уровне. Работали 21 день с упором на физическую подготовку. С сентября начнем наигрывать состав на товарищеском турнире в Саратове, где будет местная команда, а также соперники из Уфы и Пензы. Посмотрим, на что готовы. Продолжаем работу над усилением состава, ведем активные переговоры с хорошим потенциальным новичком с достижениями в карьере, - рассказал руководитель.Кроме того, Николай Стасюк раскрыл детали взаимодействия между основой и молодежкой.- Тренеры работают по одному шаблону, будут обговаривать каждую тренировку. Что касается дубля, то рано еще ставить задачу в Первой лиге. Юным спортсменкам надо привыкнуть к такому уровню. Два года назад решили попробовать заявить основную команду в Первую лигу, сразу заработали повышение в классе. Поэтому, все может быть. Основной команде после седьмого места в прошлом чемпионате Высшей лиги «Б» желательно поднять уровень. Но для этого нужно попасть в первую тройку в своей зоне, а это очень непросто. Будем работать, — прокомментировал функционер.Также президент клуба заявил, что в случае полной готовности нового гандбольного зала «Динамо» первая команда будет играть домашние матчи на волгоградской арене, а запасной площадкой станет уже по традиции ФОК «Авангард». Однако обе команды могут выступать одновременно в Волжском при такой необходимости.- Уже полторы недели здесь. В прошлом сезоне выступала за «Тамбов» в Первой лиге. Хотелось играть на более высоком уровне. Связалась сама с руководством клуба. И так получилось, что я в этой команде. С тренерским штабом быстро нашли контакт, все хорошо. Ставим самые амбициозные задачи, хотелось бы в идеале войти в тройку. Посмотрим, как сложится, — высказалась перспективная волейболистка, выступающая на позиции диагональной.- Сборы были проведены плодотворно. Девчонки все с большим энтузиазмом работали, они молодцы, виден настрой выкладываться с их стороны. В большом спорте при наличии желания у игроков результаты будут достигаться намного быстрее. Сейчас работаем над игровыми моментами, технику мы отработали ранее. Общефизическая подготовка еще продолжается. Кроме того, идет наигрывание состава и связок. При совместном тренировочном процессе основы и дубля получается преемственность поколений. Некоторые старшие волейболистки поиграли уже по три сезона. Опыт у них есть, чем они могут поделиться с более молодыми спортсменками, - заявила специалист.Отметим, что новый сезон в Высшей лиге «Б» стартует в октябре. «Волжаночка-ГРАСС» проведет первый тур в Пензе.