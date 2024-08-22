В Росавиации сделали заявление о закрытии аэропорта Волгоград

Представитель Росавиации утром 22 августа сделал официальное заявление о закрытии Международного аэропорта Волгоград. По словам Артема Кореняко, главное на данный момент – обеспечить полную безопасность полетов.

– Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов 22 августа на работу аэропорта Волгоград были введены временные ограничения, – сообщил Кореняко. – Аэропорт временно не принимает и не отправляет ВС. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

По уточненным данным представителя Росавиации, ограничения были введены с 01:49 по московскому времени.

На Калачевский район Волгоградской области в ночь с 21 на 22 августа была совершена атака украинскими БПЛА. В Минобороны РФ сообщили о ликвидации 13 беспилотников. По сведениям администрации региона, атака была совершена на военный аэродром.

В Калаче-на-Дону развернут оперативный штаб. Пострадавших нет, серьезных повреждений гражданской инфраструктуры также не выявлено.