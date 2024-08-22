Оперштаб развернули в Калачевском районе после ночной атаки БПЛА





Администрация Калачевского района Волгоградской области доложила об обстановке в муниципальном образовании после ночной атаки украинскими беспилотниками.

– Обстановка в Калачевском районе после ночной атаки БПЛА находится под контролем. В Мариновке продолжает работать созданный оперативный штаб. Глава Калачевского муниципального района, представители местной администрации, администрации Волгоградской области, службы безопасности жизнедеятельности Волгоградской области и представители Министерства обороны на месте оценивают и ликвидируют последствия ночной атаки.

Также по информации администрации Калачевского района, для населения никаких угроз на текущий момент нет.

– Жертв нет, по близлежащим домам совершен поквартирный обход, – уточнили в администрации.

По данным МО РФ, в Волгоградской области в ночь на 22 августа силами ПВО уничтожено 13 беспилотников. По информации губернатора Волгоградской области, атака была совершена по объекту Минобороны, в результате чего произошло возгорание.