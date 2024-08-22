Опубликовано видео из Калачевского района Волгоградской области после удара БПЛА

Жители Калачевского района Волгоградской области делятся видеокадрами, снятыми во время атаки украинскими беспилотниками на аэродром. По сообщению калачевцев, в ночь на 22 августа они насчитали не менее 10 громких взрывов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что большая часть вражеских БПЛА была успешно ликвидирована силами ПВО.





После серии взрывов сообщают жители Калачевского района, в районе аэродрома произошел пожар. Губернатор сообщил, что на место оперативно прибыли экстренные службы.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области ситуацию в районе не комментируют. На данный момент нет информации о том, удалось ли справиться с возгоранием.

Видео: «Выпускайте Кракена!» / t.me