Бывший командарм, генерал-майор Иван Попов, ставший фигурантом уголовного дела о служебном подлоге и хищении, по версии следствия, более 1700 тонн металла, предназначенного для возведения оборонительных укреплений на Запорожском направлении, заявил о возможном возвращении в зону боевых действий, сообщает V102.RUсо ссылкой на ТАСС.

— На войну берут — не отказывайся, не зовут — не напрашивайся, — цитирует информагентство слова Попова, сказанные им после очередного судебного заседания.

Ранее адвокат генерала Сергей Буйновский заявил о подделке подписи своего доверителя, отметив, что следствие опирается не на прямые, а косвенные доказательства. Защитник отмечал, что участие его подзащитного в специальной военной операции является шансом приостановить дело.

Следствие считает, что Попов своими действиями нанес ущерб в размере, превышающем 130 миллионов рублей. Фигурант дела категорически не признает вину, связывая свое отстранение от командования 58-й армией в июле прошлого года с освещением проблем в Минобороны.

Напомним, Иван Попов родился в хуторе Заполянском Даниловского района Волгоградской области. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе.

Коллаж: ИА «Высота 102»