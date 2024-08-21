Расследования

«На войну берут — не отказывайся»: подсудимый генерал Попов не исключил отправку на СВО

Расследования 21.08.2024 17:47
0
21.08.2024 17:47


Бывший командарм, генерал-майор Иван Попов, ставший фигурантом уголовного дела о служебном подлоге и хищении, по версии следствия, более 1700 тонн металла, предназначенного для возведения оборонительных укреплений на Запорожском направлении, заявил о возможном возвращении в зону боевых действий, сообщает V102.RUсо ссылкой на ТАСС. 

— На войну берут — не отказывайся, не зовут — не напрашивайся, — цитирует информагентство слова Попова, сказанные им после очередного судебного заседания. 

Ранее адвокат генерала Сергей Буйновский заявил о подделке подписи своего доверителя, отметив, что следствие опирается не на прямые, а косвенные доказательства. Защитник отмечал, что участие его подзащитного в специальной военной операции является шансом приостановить дело.  

Следствие считает, что Попов своими действиями нанес ущерб в размере, превышающем 130 миллионов рублей. Фигурант дела категорически не признает вину, связывая свое отстранение от командования 58-й армией в июле прошлого года с освещением проблем в Минобороны. 

Напомним, Иван Попов родился в хуторе Заполянском Даниловского района Волгоградской области. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. 

Коллаж: ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.08.2024 16:39
Расследования 21.08.2024 16:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.08.2024 15:50
Расследования 21.08.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.08.2024 12:24
Расследования 21.08.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.08.2024 12:23
Расследования 21.08.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.08.2024 11:07
Расследования 21.08.2024 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.08.2024 09:20
Расследования 21.08.2024 09:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2024 18:04
Расследования 20.08.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2024 17:13
Расследования 20.08.2024 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2024 14:14
Расследования 20.08.2024 14:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2024 13:42
Расследования 20.08.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2024 09:30
Расследования 20.08.2024 09:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2024 20:28
Расследования 19.08.2024 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2024 18:26
Расследования 19.08.2024 18:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2024 17:54
Расследования 19.08.2024 17:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2024 15:24
Расследования 19.08.2024 15:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:47
«На войну берут — не отказывайся»: подсудимый генерал Попов не исключил отправку на СВОСмотреть фотографии
16:52
Московские грёзы: мэрия попытается исправить ещё одну улицу ВолгоградаСмотреть фотографии
16:43
Для гостей арбузного фестиваля организуют спецрейсы пригородных поездовСмотреть фотографии
16:39
Электросамокатчик в центре Волгограда беспричинно ударил кулаком ребенка в лицоСмотреть фотографии
15:58
РКН связал сбой в работе Telegram с DDoS-атакой на операторов связиСмотреть фотографии
15:53
«Возможно, потребуется перенастройка»: в Волгограде 10 сентября заработает новая 256-метровая телебашняСмотреть фотографии
15:50
В Камышине две разбойницы избили и ограбили женщинуСмотреть фотографии
15:40
«Боимся повторения химатаки»: жители Бекетовки учуяли знакомое зловоние от сжигания медотходов в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде частный сектор наконец блеснёт новым асфальтомСмотреть фотографии
14:35
В Михайловке после публикации «Высоты 102» появится новый тротуарСмотреть фотографии
14:31
«Съездил Дуров в Азербайджан»: волгоградцы жалуются на массовый сбой в TelegramСмотреть фотографии
13:29
Школу в Волжском обязали заплатить 150 тыс. за разорванную руку ребенкаСмотреть фотографии
13:19
Очередной 40-тонный гумконвой отправили волгоградцы под КурскСмотреть фотографии
13:18
«Красный Октябрь» организует санаторно-курортное лечение сотрудниковСмотреть фотографии
13:12
Оперативники задержали волгоградца с вредными привычкамиСмотреть фотографии
12:46
Волгоградки идут на рекорд по деторождению в перинатальном центреСмотреть фотографии
12:24
Стали известны подробности гибели сожителей в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:23
«Могли пострадать и дети»: в Волгограде жертвой серийного догхантера стала домашняя собака редкой породыСмотреть фотографии
11:07
Подключился СК: из села под Волгоградом таинственно исчез мужчина со шрамомСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХСмотреть фотографии
10:33
Очередной байкер покалечился в ДТП с иномаркой в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Губернатор Андрей Бочаров проинспектирует многомиллионные инвестиции в развитие ФроловоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
Кузов в хлам: под Волгоградом иномарка улетела в кювет на трассе «Михайловка-Суровикино»Смотреть фотографии
09:28
Путешествие на Geely по дорогам России: на что способен премиальный кроссовер MonjaroСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде коммунальщики обманом получили дом в управлениеСмотреть фотографии
08:25
Самый жаркий день уходящего августа наступил в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:56
Т-34 на площади Дзержинского в Волгограде повысят статусСмотреть фотографии
21:30
Состав двух волгоградских ТИКов сменился перед выборамиСмотреть фотографии
20:44
«Динамо-Синара» с новым тренером одержало первую победуСмотреть фотографии
20:06
Опрос «Высоты 102»: каким видят горожане и приезжие туристическое будущее ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 