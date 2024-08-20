Адвокат заявил о подделке подписи генерала Ивана Попова

Защитник экс-командарма, генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, заявил, что его подпись в документах была подделана, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

— Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе СК, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться, — цитирует информагентства слова адвоката Сергея Буйновского.

По его словам, экспертиза опровергает виновность его доверителя, а следствие опирается не на прямые, а косвенные доказательства.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что задержанного 17 мая 2024 года генерала с четвертой попытки выпустили из СИЗО, смягчив ему меру пресечения. По версии следствия, он замешан в продаже более 1700 тонн металла, предназначенного для строительства оборонительных укреплений на Запорожском направлении. Фигурант дела свою вину не признает, заявляя, что его отстранили от командования 58-й армией в июле прошлого года, потому что, он был «за правду» и взял на себя смелость откровенно говорить о проблемах в МО РФ.

Напомним, генерал Иван Попов — уроженец хутора Заполянского Даниловского района Волгоградской области. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе.

Коллаж: ИА «Высота 102»