Расследования

Адвокат заявил о подделке подписи генерала Ивана Попова

Расследования 20.08.2024 09:30
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20.08.2024 09:30


Защитник экс-командарма, генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, заявил, что его подпись в документах была подделана, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС. 

— Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе СК, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться, — цитирует информагентства слова адвоката Сергея Буйновского. 

По его словам, экспертиза опровергает виновность его доверителя, а следствие опирается не на прямые, а косвенные доказательства. 

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что задержанного 17 мая 2024 года генерала с четвертой попытки выпустили из СИЗО, смягчив ему меру пресечения. По версии следствия, он замешан в продаже более 1700 тонн металла, предназначенного для строительства оборонительных укреплений на Запорожском направлении. Фигурант дела свою вину не признает, заявляя, что его отстранили от командования 58-й армией в июле прошлого года, потому что, он был «за правду» и взял на себя смелость откровенно говорить о проблемах в МО РФ.  

Напомним, генерал Иван Попов — уроженец хутора Заполянского Даниловского района Волгоградской области. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. 

Коллаж: ИА «Высота 102» 

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