Расследования

Адвокат генерала Попова назвал СВО шансом приостановить дело

Расследования 11.06.2024 09:27
0
11.06.2024 09:27


Защитник обвиняемого в хищении более 130 миллионов рублей бывшего командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова считает, что возможно приостановление расследования уголовного дела из-за возможной отправки его доверителя в зону проведения СВО, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС. 

Буйновский уточнил, что такое возможно при применении норм УПК. Защита готовит соответствующие документы. Юрист пояснил, чтобы реализовался именно этот вариант, непосредственный командир обвиняемого должен  обратиться в военное следствие, после чего Попова могут отправить в зону спецоперации.

Напомним, экс-командарма задержали 17 мая 2024 года. Ему вменяют продажу более 1700 тонн металла, предназначенного для строительства оборонительных укреплений на Запорожском направлении. Попов категорически отрицает свою причастность к преступлению. 

Меру пресечения в виде заключения под стражу генерал-майору в третий раз оставили без изменения. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова пообещала разобраться в ситуации в случае поступления соответствующего обращения.  

Генерал Иван Попов — уроженец хутора Заполянского Даниловского района Волгоградской области. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.06.2024 09:33
Расследования 11.06.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 19:10
Расследования 10.06.2024 19:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 17:32
Расследования 10.06.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 16:54
Расследования 10.06.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 15:32
Расследования 10.06.2024 15:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 13:06
Расследования 10.06.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 12:09
Расследования 10.06.2024 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 11:36
Расследования 10.06.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 11:21
Расследования 10.06.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2024 17:15
Расследования 09.06.2024 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2024 11:11
Расследования 09.06.2024 11:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2024 23:37
Расследования 08.06.2024 23:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2024 14:21
Расследования 08.06.2024 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2024 08:45
Расследования 08.06.2024 08:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2024 21:01
Расследования 07.06.2024 21:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:28
LTE и у речки, и в палатке: Tele2 улучшила связь в детских лагерях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
Русло реки Медведица расчищают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Пьяные игры с ножом грозят волжанину 15-летним срокомСмотреть фотографии
11:36
В Волжском предприниматель идет под суд за гибель ребенка в игровой комнате ТРК «Планета Лето»Смотреть фотографии
11:32
Главному приставу Волгоградской области назначили нового заместителяСмотреть фотографии
11:23
Сотрудники энергосбытовой компании подняли в Волгограде особый флагСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде городские службы оценили протяженность трещин на дорогахСмотреть фотографии
10:45
«Росгосстрах» выплатил волгоградским аграриям за ущерб от заморозков почти 360 млн рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области выросло число пострадавших от укусов животныхСмотреть фотографии
10:08
Иномарка сбила медлительного самокатчика в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
Волгоградцев предупредили о проверке систем экстренного оповещенияСмотреть фотографии
09:58
На День России волгоградцев ждет пекло до +37ºСмотреть фотографии
09:33
Суд отменил оправдательный приговор волгоградцу за распространение детской порнографииСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде госкорпорация пожертвовала для бойцов СВО автомобиль Chevrolet EpicaСмотреть фотографии
09:27
Адвокат генерала Попова назвал СВО шансом приостановить делоСмотреть фотографии
07:49
Размер вознаграждения за работу на выборах утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:52
Магазин в Ерзовке под Волгоградом тушили 4 часаСмотреть фотографии
21:52
Расписание пригородных поездов в Волгоградской области изменится 12 июняСмотреть фотографии
21:14
Волгоградского депутата с позывным «Спилберг» наградили медалью Минобороны РФСмотреть фотографии
20:46
Одноэтажный магазин горит в Ерзовке Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:24
В России нарушителям ПДД предлагают возвращать водительские права, но не всемСмотреть фотографии
20:00
Лучших врачей наградили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:53
Под Волгоградом третьи сутки продолжается горение полигона с отходамиСмотреть фотографии
19:10
Облсуд поставил точку в деле о жестоком убийстве волгоградца на пристани им. РудневаСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде вторую неделю ищут пропавшую женщину невысокого ростаСмотреть фотографии
18:22
Власти Волгограда запретили фурам въезжать в город из-за жарыСмотреть фотографии
17:52
В списке не значатся: в Камышине откроют четыре городских пляжаСмотреть фотографии
17:38
Нападающий «Ротора» Даниил Арсентьев покинул клубСмотреть фотографии
17:32
Школьница утонула на глазах у подруги в реке АхтубаСмотреть фотографии
16:54
Под Волгоградом неадекватная девушка вонзила зубы в полицейскогоСмотреть фотографии
 