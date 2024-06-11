Адвокат генерала Попова назвал СВО шансом приостановить дело

Защитник обвиняемого в хищении более 130 миллионов рублей бывшего командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова считает, что возможно приостановление расследования уголовного дела из-за возможной отправки его доверителя в зону проведения СВО, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Буйновский уточнил, что такое возможно при применении норм УПК. Защита готовит соответствующие документы. Юрист пояснил, чтобы реализовался именно этот вариант, непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попова могут отправить в зону спецоперации.

Напомним, экс-командарма задержали 17 мая 2024 года. Ему вменяют продажу более 1700 тонн металла, предназначенного для строительства оборонительных укреплений на Запорожском направлении. Попов категорически отрицает свою причастность к преступлению.

Меру пресечения в виде заключения под стражу генерал-майору в третий раз оставили без изменения. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова пообещала разобраться в ситуации в случае поступления соответствующего обращения.

Генерал Иван Попов — уроженец хутора Заполянского Даниловского района Волгоградской области. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе.