Расследования

В Волгограде полиция задержала водителя военного КАМАЗа после смертельного ДТП

Расследования 12.08.2024 12:24
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12.08.2024 12:24


В Волгограде сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области разыскали и задержали водителя военного КАМАЗа, задавившего 11 августа вечером напротив «Волгоград Арены» мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, местонахождение водителя было установлено сегодня, 12 августа. 

Водитель автомашины «КАМАЗ» доставлен в подразделение полиции. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, – сообщили в главке полиции. 

Здесь также уточнили обстоятельства происшествия: 

По предварительным данным, в 19-55 час. 39-летний водитель, управляя автомашиной «КАМАЗ», напротив дома №59 "К" по пр. Ленина проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, а также напротив дома №59С1 по пр. Ленина совершил наезд на автомобиль "УАЗ 3152". В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался, водитель автомашины «УАЗ» обратился за медпомощью. 

Напомним, резонансное ДТП произошло вечером. По свидетельству очевидцев, грузовик ехал с превышением скорости по проспекту и Ленина и буквально снес переходившего дорогу мужчину. Не остановившись водитель продолжил движение и в районе остановки «ЦПКиО» врезался в «УАЗ».

Погибшим пешеходом, как ранее сообщало ИА «Высота 102», оказался известный в город-герое реставратор ретроавтомобилей и велосипедов, не раз принимавший участие в Парадах Победы, Сергей Типайлов

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