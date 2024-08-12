В Волгограде сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области разыскали и задержали водителя военного КАМАЗа, задавившего 11 августа вечером напротив «Волгоград Арены» мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, местонахождение водителя было установлено сегодня, 12 августа.

– Водитель автомашины «КАМАЗ» доставлен в подразделение полиции. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, – сообщили в главке полиции.

Здесь также уточнили обстоятельства происшествия:

– По предварительным данным, в 19-55 час. 39-летний водитель, управляя автомашиной «КАМАЗ», напротив дома №59 "К" по пр. Ленина проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, а также напротив дома №59С1 по пр. Ленина совершил наезд на автомобиль "УАЗ 3152". В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался, водитель автомашины «УАЗ» обратился за медпомощью.

Напомним, резонансное ДТП произошло вечером. По свидетельству очевидцев, грузовик ехал с превышением скорости по проспекту и Ленина и буквально снес переходившего дорогу мужчину. Не остановившись водитель продолжил движение и в районе остановки «ЦПКиО» врезался в «УАЗ».

Погибшим пешеходом, как ранее сообщало ИА «Высота 102», оказался известный в город-герое реставратор ретроавтомобилей и велосипедов, не раз принимавший участие в Парадах Победы, Сергей Типайлов.