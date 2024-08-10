Происшествия

Прокуратура: в массовом ДТП в Волгоградской области пострадали трое детей, один погиб

Происшествия 10.08.2024 20:56
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10.08.2024 20:56


Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту массового ДТП в Камышинском районе, в результате которого 10 августа погиб ребенок. В надзорном ведомстве сообщили дополнительную информацию о пострадавших. 

Согласно имеющимся данным, в результате аварии погибла 7-летняя девочка, находившаяся на заднем пассажирском сидении без детского кресла и не пристегнутая ремнем безопасности, – рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Также с места ДТП госпитализированы родители девочки и трое несовершеннолетних,  находившихся в Toyota Camry в момент столкновения.


По информации Чередининой, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Камышина Михаил Андреев.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, лицом ,управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

Обстоятельства столкновения четырех автомобилей ранее сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото: прокуратура Волгоградской области

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