



Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту массового ДТП в Камышинском районе, в результате которого 10 августа погиб ребенок. В надзорном ведомстве сообщили дополнительную информацию о пострадавших.

– Согласно имеющимся данным, в результате аварии погибла 7-летняя девочка, находившаяся на заднем пассажирском сидении без детского кресла и не пристегнутая ремнем безопасности, – рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Также с места ДТП госпитализированы родители девочки и трое несовершеннолетних, находившихся в Toyota Camry в момент столкновения.





По информации Чередининой, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Камышина Михаил Андреев.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, лицом ,управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Обстоятельства столкновения четырех автомобилей ранее сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: прокуратура Волгоградской области