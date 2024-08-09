



Иловлинский районный суд сегодня, 9 августа, признал законным отказ ТИК Иловлинского района в регистрации главы Трехостровского сельского поселения Светланы Сурковой в качестве кандидата на этот же пост, сообщили V102.RU в облизбиркоме. Иловлинский районный суд сегодня, 9 августа, признал законным отказ ТИК Иловлинского района в регистрации главы Трехостровского сельского поселения Светланы Сурковой в качестве кандидата на этот же пост,

Отказ в регистрации Светланы Сурковой, которая на данный момент является действующим главой поселения, ранее в ТИК обосновали тем, что кандидат не представила в установленный законом срок первый финансовый отчет. И, кроме того, она не оплатила из средств избирательного фонда изготовление подписных листов (напечатала их на своем принтере – прим. ред. V102.RU). Отказ в регистрации Светланы Сурковой, которая на данный момент является действующим главой поселения, ранее в ТИК обосновали тем, что кандидат не представила в установленный законом срок первый финансовый отчет. И, кроме того, она не оплатила из средств избирательного фонда изготовление подписных листов (напечатала их на своем принтере – прим. ред. V102.RU).

Суд подтвердил, что эти обязанности кандидатов установлены федеральным и региональным избирательным законодательством. Суд подтвердил, что эти обязанности кандидатов установлены федеральным и региональным избирательным законодательством.

В облизбиркоме добавили, что в ТИК ранее утвердили календарный план мероприятий в целях оказания методической помощи кандидатам, где, в частности, были указаны конкретные даты для предоставления документов для регистрации и перечень необходимых документов, которые были размещены в интернете. В облизбиркоме добавили, что в ТИК ранее утвердили календарный план мероприятий в целях оказания методической помощи кандидатам, где, в частности, были указаны конкретные даты для предоставления документов для регистрации и перечень необходимых документов, которые были размещены в интернете.





По мнению кандидата юридических наук, адвоката и эксперта Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Марины Усковой, непредоставление в установленный законом срок финотчета и печать на принтере подписных листов – это прямое нарушение законодательства РФ, чего не может себе позволить выдвигающийся на выборы кандидат.





– Я вижу ситуацию с учётом принятого судебного акта. Федеральный закон "О местном самоуправлении в Российской Федерации" № 131-ФЗ определяет необходимость координации и взаимодействия для успешного выполнения задач на местах. Процедура регистрации кандидатов включает юридические стандарты, необходимые для выполнения положений избирательного законодательства, включая требования Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" № 67-ФЗ, Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. №1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области». Кандидат, не способный соблюсти эти требования, нарушает закон, что подтверждено в настоящее время судом, – говорит Ускова.







Между тем, теперь в выборах главы Трехостровского сельского поселения, как следует из информации, опубликованной на сайте ИКВО, примут участие только два человека. Это Сергей Иванов от «Единой России», ранее уже возглавлявший сельское поселение, и Алексей Кононенко от ЛДПР, работник одного из волгоградских предприятий.

После отказа Сурковой в регистрации кандидатом на местных выборах часть жителей поселения записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором поставили под сомнение законность решения ТИК Иловлинского района. В частности, они заявили, что кандидата от ЛДПР, жителя Волгограда, они «в глаза не видели», а потому считают его техническим кандидатом. А бывшему главе они не доверяют. За Светлану Суркову также заступились бойцы СВО – они записали видеообращение с передовой. После отказа Сурковой в регистрации кандидатом на местных выборах часть жителей поселения записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором поставили под сомнение законность решения ТИК Иловлинского района. В частности, они заявили, что кандидата от ЛДПР, жителя Волгограда, они «в глаза не видели», а потому считают его техническим кандидатом. А бывшему главе они не доверяют. За Светлану Суркову также заступились бойцы СВО – они записали видеообращение с передовой.



