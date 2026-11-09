



Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредило граждан о новых методах мошенничества, связанных с использованием поддельных QR-кодов, потерянных флешек и внешних аккумуляторов.



Злоумышленники создают фальшивые QR-коды, ведущие на фишинговые сайты, и используют потерянные гаджеты для распространения вредоносного ПО. Эксперты подчёркивают, что киберугрозы не ограничиваются только интернетом. Например, мошенники могут воспользоваться близостью Bluetooth для доступа к личным контактам и сообщениям.



Чтобы защитить себя, следует быть бдительными. Не нужно сканировать QR-коды с сомнительных ресурсов, подключать незнакомые устройства и вводить пароли в общественных местах. Также рекомендуется регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение и избегать подключения к неизвестным сетевым точкам.