Сегодня, 9 ноября, исполняется 97 лет народной артистке СССР, Герою Труда, легендарному композитору, автору более 400 песен и нетленных хитов Александре Пахмутовой.

Александра Николаевна родилась в 1929 году в Бекетовке в Сталинграде, сегодня это Кировский район Волгограда. В городе на Волге прославленный композитор бывает часто. На родной земле Александру Николаевну ценят и любят. В ее честь назван сквер в Ворошиловском районе Волгограда, где стоит скульптура «Девочки с аккордеоном». Ее имя присвоено школе №7 в Дзержинском районе и создаваемому культурно-образовательному центру. В Волгоградской области учреждены региональная премия и стипендия имени Александры Пахмутовой, а также музыкальный конкурс.

Знаменитая сталинградка приезжала в Волгоград в текущем году на празднование 9 мая. Спустя несколько месяцев она поделилась воспоминаниями о поездке, поблагодарив губернатора и жителей города за теплый прием.

ИА «Высота 102» присоединяется ко всем многочисленным поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес изменницы. Желаем Александре Николаевне крепкого здоровья, счастья, радости и неиссякаемой энергии.