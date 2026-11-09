В администрации Жирновского муниципального района с прискорбием сообщили о гибели 41-летнего бойца Антона Ткаченко.



Гвардии рядовой Антон Ткаченко служил старшим стрелком в воинской части № 42600. Сослуживцы и командование высоко оценили его верность присяге и добросовестное исполнение воинского долга до последнего момента. Жители Жирновского района, вместе с родными и близкими, выражают глубокие соболезнования семье погибшего участника спецоперации.



Прощание с Антоном Ткаченко состоится сегодня, 9 ноября, в 11:00 на центральной площади рабочего поселка Красный Яр.