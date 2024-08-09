Ерик и два озера вернули к жизни в Волгоградской области за 74 млн рублей





В Волгоградской области оздоровили ерик Масловский в Волго-Ахтубинской пойме, а также два связанных с ним озера – Большое Васино и Мелехино. Об окончании работ в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» сообщили 9 августа ИА «Высота 102» в Росводресурсах. На выполнение работ, включая разработку проектной документации, Волгоградской области было направлено 74,5 млн рублей в 2022-2024 гг.

– На состоянии водных объектов в Волго-Ахтубинской пойме сказывалось уменьшение стока воды и сокращение продолжительности половодий, – рассказали специалисты Федерального агентства водных ресурсов. – Так, например, в 2006 и 2015 годах из-за малого объема весеннего паводка вода в ерик Масловский и озера Большое Васино и Мелехино не поступала. Недостаток ресурса ускорял заиление и зарастание водных объектов, усиливал деградацию связанной с ними экосистемы.





– Расчистка позволила возобновить питание водных объектов и вернуть им прежний вид. Например, озеро Мелехино впервые за долгое время наполнилось водой, в том числе, благодаря открытым родникам, которые ранее были замусорены и закупорены толстым слоем иловых наносов, – уточнил в свою очередь глава комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз.

В общей сложности от ила и древесного хлама подрядные организации избавили русла общей протяженностью больше 15 км. Со дна водных объектов подняли около 100 000 кубометров донных отложений. Специалистам удалось расчистить почти 64 000 квадратных метров акватории.





– До конца года ожидаем финал мероприятий по расчистке ерика Старая Ахтуба, озёр Шлемино, Солёные Плесы и системы озёр Куст на территории Волгоградской области, направленных на восстановление водности низовий реки. Профильная работа продолжится и после завершения федпроекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Работы по сохранению уникальной природной территории станут частью нового федерального проекта «Вода России» в составе нацпроекта «Экологическое благополучие, – отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Фото: Росводресурсы

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»