Экология

Ерик и два озера вернули к жизни в Волгоградской области за 74 млн рублей

Экология 09.08.2024 13:02
0
09.08.2024 13:02


В Волгоградской области оздоровили ерик Масловский в Волго-Ахтубинской пойме, а также два связанных с ним озера – Большое Васино и Мелехино. Об окончании работ в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» сообщили 9 августа ИА «Высота 102» в Росводресурсах. На выполнение работ, включая разработку проектной документации,  Волгоградской области было направлено 74,5 млн рублей в 2022-2024 гг. 

– На состоянии водных объектов в Волго-Ахтубинской пойме сказывалось уменьшение стока воды и сокращение продолжительности половодий, – рассказали специалисты Федерального агентства водных ресурсов. – Так, например, в 2006 и 2015 годах из-за малого объема весеннего паводка вода в ерик Масловский и озера Большое Васино и Мелехино не поступала. Недостаток ресурса ускорял заиление и зарастание водных объектов, усиливал деградацию связанной с ними экосистемы.  


Расчистка позволила возобновить питание водных объектов и вернуть им прежний вид. Например, озеро Мелехино впервые за долгое время наполнилось водой, в том числе, благодаря открытым родникам, которые ранее были замусорены и закупорены толстым слоем иловых наносов, – уточнил в свою очередь глава комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз.  

В общей сложности от ила и древесного хлама подрядные организации избавили русла общей протяженностью больше 15 км. Со дна водных объектов подняли около 100 000 кубометров  донных отложений. Специалистам удалось расчистить почти 64 000 квадратных метров акватории. 


– До конца года ожидаем финал мероприятий по расчистке ерика Старая Ахтуба, озёр Шлемино, Солёные Плесы и системы озёр Куст на территории Волгоградской области, направленных на восстановление водности низовий реки. Профильная работа продолжится и после завершения федпроекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Работы по сохранению уникальной природной территории станут частью нового федерального проекта «Вода России» в составе нацпроекта «Экологическое благополучие, – отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Фото: Росводресурсы 

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
09.08.2024 11:06
Экология 09.08.2024 11:06
Комментарии

0
Далее
Экология
09.08.2024 10:47
Экология 09.08.2024 10:47
Комментарии

0
Далее
Экология
04.08.2024 10:12
Экология 04.08.2024 10:12
Комментарии

0
Далее
Экология
02.08.2024 19:19
Экология 02.08.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Экология
02.08.2024 16:08
Экология 02.08.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Экология
02.08.2024 14:15
Экология 02.08.2024 14:15
Комментарии

0
Далее
Экология
02.08.2024 12:47
Экология 02.08.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Экология
02.08.2024 10:00
Экология 02.08.2024 10:00
Комментарии

0
Далее
Экология
02.08.2024 06:49
Экология 02.08.2024 06:49
Комментарии

0
Далее
Экология
31.07.2024 18:29
Экология 31.07.2024 18:29
Комментарии

0
Далее
Экология
28.07.2024 18:56
Экология 28.07.2024 18:56
Комментарии

0
Далее
Экология
25.07.2024 17:31
Экология 25.07.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Экология
25.07.2024 07:23
Экология 25.07.2024 07:23
Комментарии

0
Далее
Экология
21.07.2024 12:22
Экология 21.07.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Экология
21.07.2024 10:39
Экология 21.07.2024 10:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:22
Волгоград сохранит статус одного из самых жарких городов-миллионников РоссииСмотреть фотографии
14:16
Летевший в Грозный самолет приземлился в Волгограде из-за больного пассажираСмотреть фотографии
13:58
Волгоградцы помогут в восстановлении территорий Курской области после атак ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Под Волгоградом осудили водителя КАМАЗа, устроившего массовое ДТПСмотреть фотографии
13:02
Ерик и два озера вернули к жизни в Волгоградской области за 74 млн рублейСмотреть фотографии
12:40
КАМАЗ «встал на дыбы» на детской площадке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
Заурбек Плиев стал 13-м новичком «Ротора»Смотреть фотографии
12:10
В Котово вынесли приговор после конфликта кавказцев с полицейскимиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Во Фролово 15-летний срок грозит внуку, до смерти забившему 86-летнюю бабушкуСмотреть фотографии
11:06
Для спасения ерика и озера в Волго-Ахтубинской пойме построили два новых ВПССмотреть фотографии
10:47
Охранную зону утвердили у солёного озера Эльтон в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
Под Волгоградом эвакуировали покупателей из магазина «Чижик»Смотреть фотографии
09:51
В Волгоградской области после ливня разлилась рекаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
В Волжском мопед с подростками попал в ДТП: 14-летний в больницеСмотреть фотографии
09:39
Под Волгоградом иномарка насмерть сбила 16-летнюю девочку-подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
Дизайнер очеловечил самый «умный» жилой комплекс Волгограда, превратив его в современных горожанСмотреть фотографии
08:44
«Мог выйти на дорогу»: под Волгоградом продолжаются поиски пропавшего 74-летнего пенсионераСмотреть фотографии
08:36
Эксперты одобрили снос старых построек телецентра на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:05
В Волжском потушили ночной пожар на рынке «Валентина»Смотреть фотографии
22:47
Глава района Гель прокомментировал конфликт между соседями в ИловлеСмотреть фотографии
21:31
В Волгограде детская поликлиника №1 открылась после ремонтаСмотреть фотографии
21:06
Волгоградец взыскал с соседки 25 тысяч после нападения ее собакиСмотреть фотографии
20:20
«Про нас забыли?»: в Волгограде жильцы четырехэтажки со сгоревшей крышей боятся дождей и зимыСмотреть фотографии
19:59
В Волгограде приятеля блогера-душительницы арестовали на 10 сутокСмотреть фотографии
19:27
70 фальшивых купюр и монет изъяли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:07
«Вломились в дом среди ночи»: цыгане устроили драку в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:29
В Волгограде водитель автобуса успокоил дебошира огнетушителемСмотреть фотографии
18:08
«Драгоценные вы наши!»: волгоградские чемпионы-рукопашники привезли домой 10 медалей с мирового первенстваСмотреть фотографии
17:48
Крупный град побил сады и огороды хуторян под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:31
Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублейСмотреть фотографии
 