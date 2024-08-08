В Волгограде детская поликлиника №1 открылась после ремонта

Детская поликлиника №1 в Краснооктябрьском районе на улице Еременко, 136 возобновила прием пациентов после капитального ремонта, передает V102.RU.

По данным облздрава, к этому медицинскому учреждению прикреплены 27 тысяч юных волгоградцев.

Капитальный ремонт был выполнен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». В поликлинике заменили окна и двери, обновили внутреннюю отделку, смонтировали пожарную сигнализацию и систему оповещения при пожаре, полностью заменили электропроводку, установили новую систему водоотведения и кондиционеры.

В целом ремонтные работы выполнены на площади около 450 кв. м.

В следующем году капремонт начнется в филиале поликлиники №1 по адресу: Волжский проспект, 4. Здесь также планируют модернизировать инженерную инфраструктуру и отремонтировать помещения.

Фото: администрации Волгоградской области