Теневых банкиров с доходом более 25 млн рублей задержали в Волгограде

В Волгограде задержаны пять членов организованной группы, которые обвиняются в совершении незаконных банковских операций. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ КСР по региону Наталия Рудник, задержанные обналичивали денежные средства через подконтрольные организации.

- Размер их вознаграждения составлял 15% от суммы поступивших на счета денежных средств. За время существования теневого банка в общей сложности члены организованной группы получили доход в размере свыше 25 миллионов рублей, - сообщила Рудник.

Деятельность теневых банкиров пресекли сотрудники УФСБ России по региону. Возбуждено уголовное дело. Все задержанные допрошены, им предъявлено обвинение. По решению суда они помещены под домашний арест.