На острове под Волгоградом загорелся дом

Фото из архива V102.RU
Происшествия 07.08.2024 22:40
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07.08.2024 22:40
Фото из архива V102.RU
На острове Зеленый в Волжском сегодня, 7 августа, произошел пожар. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило в 21.28ч.- Горела мансарда жилого дома в СНТ «Урожай». Сотрудники 13-ой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 21.51ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.
Фото из архива V102.RU
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