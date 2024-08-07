Происшествия

На острове под Волгоградом загорелся дом

Происшествия 07.08.2024 22:40
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07.08.2024 22:40


На острове Зеленый в Волжском сегодня, 7 августа, произошел пожар. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило в 21.28ч.
 - Горела мансарда жилого дома в СНТ «Урожай». Сотрудники 13-ой пожарно-спасательной части  ликвидировали возгорание в 21.51ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.

Фото из архива V102.RU

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