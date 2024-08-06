Транспорт

В Волгоградской области опровергли массовую индексацию автобусных тарифов с 1 сентября

Транспорт 06.08.2024 19:17
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06.08.2024 19:17


В Волгоградской области с 1 сентября массового повышения тарифов на межмуниципальных автобусных маршрутках не будет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет транспорта, соответствующие уведомление в адрес властей подал лишь единственный перевозчик, обслуживающий транспортное направление «Волгоград – Дубовка».

- На межмуниципальном маршруте «Волгоград – Дубовка» применяется нерегулируемый тариф, при котором, в соответствии с Федеральным законом №220-ФЗ, стоимость проезда устанавливает сам перевозчик, исходя из своих затрат на его обслуживание, - рассказали журналистам в пресс-службе облкомдортранса.

При этом, по информации специалистов, прочие транспортные компании, работающие по нерегулируемым тарифам, задирать тарифы пока не планируют. Кроме того, не собирается это делать и в региональном комитете, который имеет полномочия по определению расценок на маршрутах, обслуживаемых по фиксируемому тарифу.

- В отношении межмуниципальных маршрутов, где применяется регулируемый тариф, решений о его повышении не принималось, - подчеркнули региональные власти.

Отметим, в начале августа в социальных сетях пользователи поделились информацией о резком росте стоимости проезда из Волгограда в Дубовку. По информации жителей райцентра, с 1 сентября дорога в областной центр будет обходиться в 180 рублей в одну сторону. На этом фоне стали плодиться слухи о резком росте тарифов и на других межмуниципальных автобусных маршрутах.

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