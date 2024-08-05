Денис Бояринцев назвал причины поражения «Ротора» в игре с «Нефтехимиком»

Спорт 05.08.2024 12:19
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05.08.2024 12:19
Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев накануне, 4 августа, на пресс-конференции после гостевого поединка четвертого тура Первой лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» (0:1) рассказал о причинах поражения, сообщает V102.RU.
- Честно говоря, комментарий сложно давать, эмоций много потратили. Конечно, обидно, что проиграли начало матча. Сами себе гол привезли, к большому сожалению. Потом где-то пытались взять мяч под контроль. У нас очередной первый тайм провальный. Очень сложно мы вкатываемся в игру пока. Много брака от футболистов центральной зоны. Первая половина фактически не получилась. Во втором тайме немножко встречу освежили игроками замены. Более-менее пошли какие-то атаки, стали продвигаться к воротам соперника. Я думаю, что ключевое было, когда перестроились в два нападающих. Где-то владели больше инициативой, чем «Нефтехимик». Объяснимо - команда хотела удержать счет, ловила нас на контратаках. В целом были подходы, полумоменты и стандарт неплохой. Не реализовали с углового — мяч в створ ворот падает, к сожалению, никто там не оказался, не доработали. Ну и в перекладину попали. Справедлива в этом матче, может быть, ничейка. Она была бы хорошим результатом для нас, наверное. А так, остаются все те же проблемы. Снова вынужденные замены, опять приходится перестраивать игру. Пока не можем уловить скорости именно работы с мячом. В этом компоненте нам надо прибавлять. Вроде правильно располагаемся, что-то получается, но нет стабильности. Цепляемся за мяч, однако очень много брака. Скорости возросли для многих ребят, которые еще не играли в Первой лиге, — резюмировал наставник волгоградской команды.
Напомним, сине-голубые 4 августа потерпели уже второе поражение подряд в Первой лиге. Очередная неудача волгоградской команды расстроила болельщиков и вызвала дискуссию в соцсетях.
Фото: СК «Ротор» / vk.com
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