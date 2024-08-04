Спорт

Без атак бывает так: «Ротор» потерпел второе поражение подряд в Первой лиге

Спорт 04.08.2024 20:45
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04.08.2024 20:45


Волгоградский «Ротор» сегодня, 4 августа, на выезде проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 0:1 в четвертом туре Первой лиги. Сине-голубые потерпели второе поражение подряд, сообщает V102.RU.
 
Наставник гостей Денис Бояринцев выбрал схему  на поединок с тремя центральными защитниками, которыми стали Максим Швецов и два Алексея — Никитин и Шумских. По флангам обороны расположились Дмитрий Прищепа и Андрей Семёнов. Также получившего травму в игре с «Арсеналом» Ивана Пяткина заменил Никита Плотников в центре поля, а пополнивший состав сине-голубых на прошлой неделе Дамир Таликин впервые вышел в основном составе.
 
Начало встречи осталось за хозяевами. Уже на третьей минуте нижнекамцы вышли вперед - с передачи Константина Шильцова счет открыл Султан Джамилов. «Нефтехимик»  и после гола продолжил действовать первым номером и вскоре имел возможность удвоить преимущество . С паса того же Шильцова нанес мощный удар Саид Алиев, но не хватило меткости исполнителю. У «Ротора» в первом тайме дальним выстрелом отметился Евгений Болотов, однако также безрезультатно.
 
Волгоградцы долгое время не могли наладить контроль мяча на чужой половине. Гостям не хватало стабильности в передачах и напора в завершающей стадии. На 32-й минуте из-за травмы досрочно завершил матч Алексей Никитин. Вместо него вышел более атакующий футболист Игорь Соколов. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Нефтехимика».
 
Перед стартом второй половины Денис Бояринцев заменил Дамира Таликина и Никиту Плотникова на Владислава Тюрина и Глеба Шильникова. Тем самым сине-голубые решили сделать упор на усиление игры с флангов. После эмоциональной встряски от своего главного тренера волгоградский клуб активизировался и стал действовать чуть агрессивнее в единоборствах и при развитии атак. Но даже этих усилий не хватило «Ротору» для достижения результата.
Во втором тайме самый опасный момент гости создали в концовке встречи. В перекладину со всей силы «зарядил» Михаил Мальцев. К сожалению, полузащитнику немного не повезло и мяч не оказался в сетке ворот. Ближе к финальному свистку подопечные Бояринцева пытались предпринять решающий штурм обороны хозяев, но нижнекамская команда действовала надежно в защите и не позволила оппонентам сравнять.
 
Таким образом, волгоградский клуб потерпел второе подряд минимальное поражение со счетом 0:1. В следующем туре «Ротор» также на выезде встретится с «Тюменью» 11 августа. Начало поединка в 15-00 ч. Неудача волгоградской команды снова расстроила болельщиков - в соцсетях кто-то бурно выражает недовольство, а кто-то печально констатирует факт. Но комментаторы сходятся в одном - это была не самая лучшая игра сине-голубых, и, если коллектив не будет показывать более атакующего футбола, то мечтать о победах будет сложно.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ФК «Нефтехимик» / vk.com


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