Волгоградские врачи выходили малыша с редким синдромом

Профессиональные действия команды специалистов клиники помогли стабилизировать состояние ребенка, наладить парентеральное питание, уточнить диагноз. По результатам телемедицинских консультаций с участием федерального национального медицинского центра ребенок получил вызов в Российскую детскую клиническую больницу. Специалисты крупнейшей детской клиники в стране установили ребенку современный тоннельный катетер для обеспечения парентерального питания. Этот подкожный катетер может стоять год и более, через него мама в домашних условиях кормит малыша.
Сейчас ребенку 6 месяцев. Недавно он повторно был госпитализирован в педиатрическое отделение ВОДКБ для продолжения лечения. Детские врачи с радостью отметили положительные результаты терапии. Малыш хорошо прибавляет в весе. Он веселый, активный, нормализовались темпы его психомоторного развития.
Есть и хорошая перспектива дальнейшего лечения этого орфанного заболевания, считают в больнице. Существует новый медицинский препарат, который стимулирует рост слизистой оболочки и позволяет не только уменьшить объём парентерального питания, но и даже добиться полного перехода на энтеральную автономию. Данный препарат можно будет начать применять в возрасте после года.
Фото облздрава t.me