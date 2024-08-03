Волгоградские врачи выходили малыша с редким синдромом





Врачи Волгоградской областной детской клинической больницы выходили грудного ребенка с редким орфанным заболеванием и помогают сохранить его жизнь. Как рассказали V102.RU в облкомздраве, малыш родился с синдромом короткой кишки. Такой диагноз в регионе имеют всего два ребенка. Врачи Волгоградской областной детской клинической больницы выходили грудного ребенка с редким орфанным заболеванием и помогают сохранить его жизнь. Как рассказали V102.RU в облкомздраве, малыш родился с синдромом короткой кишки. Такой диагноз в регионе имеют всего два ребенка.

Это редко встречающаяся форма патологии. Ежегодно регистрируются 2-3 новых случая на миллион населения. Сразу после рождения малыша прооперировали врачи клинической больницы скорой медицинской помощи №7. Хирурги удалили участок пораженной кишки, вывели стому, а затем наложили кишечный анастомоз. Но состояние ребенка долго не стабилизировалось. Из-за тяжелой патологии он не мог усваивать необходимый объем пищи, в итоге он катастрофически терял вес. Для дальнейшего лечения малыш был переведен в педиатрическое отделение анестезиологии и реанимации Волгоградской областной детской клинической больницы.Профессиональные действия команды специалистов клиники помогли стабилизировать состояние ребенка, наладить парентеральное питание, уточнить диагноз. По результатам телемедицинских консультаций с участием федерального национального медицинского центра ребенок получил вызов в Российскую детскую клиническую больницу. Специалисты крупнейшей детской клиники в стране установили ребенку современный тоннельный катетер для обеспечения парентерального питания. Этот подкожный катетер может стоять год и более, через него мама в домашних условиях кормит малыша.Сейчас ребенку 6 месяцев. Недавно он повторно был госпитализирован в педиатрическое отделение ВОДКБ для продолжения лечения. Детские врачи с радостью отметили положительные результаты терапии. Малыш хорошо прибавляет в весе. Он веселый, активный, нормализовались темпы его психомоторного развития.Есть и хорошая перспектива дальнейшего лечения этого орфанного заболевания, считают в больнице. Существует новый медицинский препарат, который стимулирует рост слизистой оболочки и позволяет не только уменьшить объём парентерального питания, но и даже добиться полного перехода на энтеральную автономию. Данный препарат можно будет начать применять в возрасте после года.