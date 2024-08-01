Шесть автомобилей столкнулись в Волгограде на Третьей продольной

В Волгограде полиция выясняет обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, на Третьей продольной магистрали столкнулись шесть транспортных средств.

По предварительным данным, ДТП произошло в 16.10 при съезде на ул. Ангарскую.

– В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, движение на данном участке дороги затруднено, – сообщили в пресс-службе главка.





Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области