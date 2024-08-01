



В Волгограде стали известны ориентировочные сроки запуска трамвайного движения у «Детского центра». Как сообщает ИА «Высота 102», обновление трамвайного полотна на ул. Краснознаменской должно завершиться до 1 октября. Соответствующая информация содержится в договоре, заключенном сегодня между МБУ «Северное» и субподрядной организацией ООО «ЖелДорСтрой».

Согласно проектно-сметной документации, исполнителю предстоит произвести укладку путей и оборудовать контактную сеть. Работы будут выполнены в два этапа. Первый охватит участок в границах ул. 10-й Дивизии НКВД и ул. Глубокоовражной. Второй этап затронет участок путей от ул. Глубокоовражная, ул. Голубинская, ул. Ангарская до въезда в Депо №2.

- Строительно-монтажные работы по первому этапу необходимо выполнить в объеме, необходимом и достаточном для организации движения подвижного состава с ограничением скоростного режима не менее 20 км/ч в срок до 01 октября 2024 г., но не менее 4-х месяцев с даты начала работ, - говорится в договоре.

Оба этапа должны завершиться до 30 декабря 2024 года.

Отметим, работы по реконструкции линии наземного трамвая у «Детского центра» начались 16 июля. Для производства работ власти изменили маршруты движения трамваев №1, №2, №4, №5 и №10.