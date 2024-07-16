В Центральном районе Волгограда началась реконструкция трамвайных путей





16 июля в Центральном районе Волгограда начала действовать временная схема работы трамваев в обход Детского центра, через разворотные кольца на ул. КИМ и Ангарском. Как сообщает ИА «Высота 102», изменения затронули маршруты №1, №2, №3, №4, №6, №7, №10 и №12.

По информации властей, маршрут №1 продолжил работать в границах «Ул. Мончегорская» - «Ул. Радомская», маршрут №2 - «Школа №36» - «Ул. КИМ», маршрут №4 – «Обувная фабрика» – «Школа №36», подвижной состав маршрута №10 пойдет по маршруту №5 «Жилгородок» – «Ул. Радомская».

При этом в утренний час пик горожане в основном свой путь держат не в микрорайон Ангарский и не в Ворошиловский район, а именно в центр города. Теперь же пассажирам приходится выходить на ул. Голубинской и пешком, по жаре преодолевать несколько километров до пр. Ленина. Спецрейсы автобусов, которые бы перехватывали высвободившийся пассажиропоток, мэрия решила в этот раз не запускать.





Примечательно, что преодолеть путь до пр. Ленина также, как оказывается, не самая простая задача. Так, тротуар вдоль ул. Краснознаменский, в районе Горсада, перекрыт из-за производства ремонтных работ владельцами одного из местных кафе. Гражданам приходится выходить на проезжую часть, чтобы преодолеть данный участок.

Удивительно, но в первый день прекращения работы электротранспорта через разворотное кольцо на Детском центре, специалисты не проявили особого рвения к началу реконструкции путей. По крайней мере, в утренние часы журналистам ИА «Высота 102» не удалось здесь найти ни то чтобы рабочих и строительную технику, но даже каких либо знаков, вывесок и информационных стендов, говорящих о старте работ.

Отметим, о перекраивании маршрутов движения трамваев власти сообщили горожанам всего за несколько часов до введения изменений. При этом многие волгоградцы, у которых есть возможность воспользоваться другим видом транспорта, оказались в заложниках сложившейся ситуации, ведь ими уже были приобретены месячные проездные билеты именно на трамвай.