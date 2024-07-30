Политика

Оказавшийся в плену протестующего Каракаса депутат ГД Волоцков вышел на связь

Политика 30.07.2024 17:28
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30.07.2024 17:28




Депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков вышел на связь из аэропорта столицы Венесуэлы. 
- Наша российская международная наблюдательная группа при сопровождении венесуэльских военных добралась до аэропорта Каракаса. Все члены группы в безопасности. Ждем прилета нашего рейса и следим за ситуацией, - заявил он.
По его словам, обстановка на улицах города вновь обостряется. Алексей Волоцков в очередной раз обвинил в беспорядках на улицах Каракаса «финансируемую из-за рубежа оппозицию, которая повторит попытку раскачать ситуацию в стране и пойдет на новые провокации в отношение полиции и военных Венесуэлы».   
Он также добавил, что сначала самолет доставит его и членов российской делегации в Стамбул, откуда они уже вылетят в Москву. 
Напомним, Волоцков находился в Венесуэле вместе со своими коллегами по Госдуме. Россияне прибыли в это государство с миссией международных наблюдателей на выборах президента. Однако победа действующего президента государства Мадуры вызвала волнения в стране. Алексей Волоцков с другими депутатами скрывался в здании российского посольства. 
Видео: Алексей Волоцков/t.me

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