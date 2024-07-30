Мечтавшие попасть в Россию граждане Узбекистана притворились дынями

В Саратовской области пограничники среди спелых дынь обнаружили в грузовике несколько нелегалов из Узбекистана. Об этом сегодня, 30 июля, со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям сообщило ИА «СарИнформ».

– Нелегалы пытались заехать в РФ через границу в Озинском районе Саратовской области. Они прятались среди ящиков с дынями в прицепе фуры DAF. Там их и нашли пограничники.Позже выяснилось, что приезжие подкупили шофера грузовика, – передают саратовские журналисты.

Правоохранителями уголовные дела возбуждены и на самих узбеков, и на водителя. Первых подозревают по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное групповое пересечение границы России, второго – по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям