Федеральные новости

Мечтавшие попасть в Россию граждане Узбекистана притворились дынями

Федеральные новости 30.07.2024 12:15
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30.07.2024 12:15


В Саратовской области пограничники среди спелых дынь обнаружили в грузовике несколько нелегалов из Узбекистана. Об этом сегодня, 30 июля, со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям сообщило ИА «СарИнформ».

– Нелегалы пытались заехать в РФ через границу в Озинском районе Саратовской области.  Они прятались среди ящиков с дынями в прицепе фуры DAF. Там их и нашли пограничники.Позже выяснилось, что приезжие подкупили шофера грузовика, – передают саратовские журналисты. 

Правоохранителями уголовные дела возбуждены и на самих узбеков, и на водителя. Первых подозревают  по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное групповое пересечение границы России, второго  – по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям

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