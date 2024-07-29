Транспорт

В Волгограде терминалы безналичной оплаты окончательно заменили в трамваях кондукторов

Транспорт 29.07.2024 09:03
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29.07.2024 09:03


С 29 июля в Волгограде трамвайные маршруты окончательно перешли на бескондукторный режим работы. Как сообщает ИА «Высота 102», в подвижном составе введены в строй терминалы самостоятельного безналичного расчёта, установленные ранее на поручнях у входных дверей. Устройства принимают для оплаты банковские карты, а также электронные транспортные карты «Волна».

При этом, точно так же, как в автобусах и троллейбусах, оплата наличными по-прежнему возможна, но лишь у водителя.

Примечательно, что по неизвестной причине новый порядок оплаты проезда начал действовать в строгой секретности. О введении в строй терминалов жителей не предупредила ни пресс-служба мэрии, ни перевозчик.

Как результат, в утренний час пик в трамваях начала происходить давка. Ничего не подозревающие пассажиры при посадке по привычке выстраиваются в очередь, проходя для оплаты в салон через водителя. Последний вынужден каждому персонально указывать на висящий в пустующем проходе терминал. И так на каждой остановке.

Напомним, дооснащение трамваев специальными валидаторами началось в мае 2024 года. Работы проводились в рамках концессионного соглашения, заключённого между администрацией Волгограда и компанией АО «ЭлектроТранспорт Плюс».

Отметим, по заверениям властей, остаться без заработка кондуктора не должны. По крайней мере, перевозчик обещал предложить сотрудникам перевод в контролёры или же трудоустройство на другие вакантные места.

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