



В Волгоградской области медицинские учреждения планируют утолить кадровый голод за счёт заключения контрактов на целевое обучение студентов. Как сообщает ИА «Высота 102», в рамках этого механизма за бюджетный счёт кадры для себя начнут готовить 59 региональных больниц.

- В Волгоградском медколледже с 1 сентября приступят к обучению 66 «целевиков» по специальности «лечебное дело», 169 — по специальности «сестринское дело», 7 — по специальности «акушерское дело», 2 — по специальности «лабораторная диагностика» и 1 по специальности «фармация». Всего в рамках региональной программы в этом учебном заведении подготовлены уже более двухсот «целевиков», - рассказали журналистам в облздраве.

Отметим, механизм целевого обучения дополняет обычные бюджетные места, позволяя гарантированно обзавестись молодыми специалистами. В 2024 году профильные ссузы и вузы в общей сложности примут 245 «целевиков», что на 70% больше количества абитуриентов прошлого года. Такие ученики подписывают с больницей договор, который обязывает после окончания обучения отработать в данном медицинском учреждении не менее трёх лет.