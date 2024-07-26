Здравоохранение

В Волгограде 7-летнего ребенка доставили в больницу с инсультом

Здравоохранение 26.07.2024 16:58
0
26.07.2024 16:58


Ишемический инсульт диагностирован в Волгограде у 7-летней девочки. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения региона, ребенок госпитализирован в детскую областную больницу, где проходит лечение.

- Состояние стабильное, получает необходимую помощь, включая раннюю реабилитационную, в рамках полиса ОМС. Больница обеспечена всеми необходимыми медикаментами и технологическими средствами, - рассказали в облздраве.

Как пояснила главный внештатный детский специалист невролог облздрава Ольга Петренюк, такие случаи заболевания у детей встречаются, но редко.

- Частота ишемического инсульта по данным бюро медицинской статистики составляет 0,7 и 1,0 на 100 000 детского населения. Из них 70% по ишемическому типу и 30% по геморрагическому типу, - пояснила специалист.

По ее словам, среди факторов риска артериального ишемического инсульта у детей относят генетические особенности, инфекции, аутоиммунные заболевания, интоксикация, спазм сосудов и др.

Справка. Ишемический инсульт – это инфаркт мозга. Он возникает вследствие острого нарушение кровообращения в головном мозге на фоне закупорки просвета сосудов. В результате прекращения поступления насыщенной кислородом крови к тканям головного мозга развивается ишемия.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
26.07.2024 17:48
Здравоохранение 26.07.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.07.2024 16:52
Здравоохранение 20.07.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.07.2024 20:48
Здравоохранение 17.07.2024 20:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.07.2024 08:15
Здравоохранение 16.07.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.07.2024 08:13
Здравоохранение 15.07.2024 08:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.07.2024 12:02
Здравоохранение 13.07.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.07.2024 12:46
Здравоохранение 10.07.2024 12:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.07.2024 16:22
Здравоохранение 09.07.2024 16:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.07.2024 10:56
Здравоохранение 08.07.2024 10:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.07.2024 08:17
Здравоохранение 06.07.2024 08:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.07.2024 15:40
Здравоохранение 02.07.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2024 11:25
Здравоохранение 15.06.2024 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.05.2024 18:57
Здравоохранение 28.05.2024 18:57
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
27.05.2024 18:04
Здравоохранение 27.05.2024 18:04
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
21.05.2024 08:14
Здравоохранение 21.05.2024 08:14
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:48
Волгоградские больницы заказали себе 245 врачей, фельдшеров и медсестёрСмотреть фотографии
17:44
В ГУ ФССП России по Волгоградской области произошли изменения в руководствеСмотреть фотографии
17:26
Частные сети LTE: эксперты рассказали о новых стандартах информационной безопасностиСмотреть фотографии
17:06
Третья за неделю: учёные РАН предупредили россиян о ночной магнитной буреСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде 7-летнего ребенка доставили в больницу с инсультомСмотреть фотографии
16:24
Растет инфляция: Центробанк поднял ключевую ставку до 18%Смотреть фотографии
15:51
130 тысяч мальков русского осетра выпустили в Волгу волгоградские нефтяникиСмотреть фотографии
15:43
Боец ММА Джефф Монсон проведет мастер-класс в оборонно-спортивном лагере под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:18
Леса в Волгоградской области останутся под замком до 14 августаСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде дополнительные электрички развезут футбольных фанатов по домамСмотреть фотографии
14:52
Более 160 студентов прошли практику на ЕвроХим-ВолгаКалииСмотреть фотографии
14:27
Аферисты лишили волгоградца имущества и 13,1 млн рублейСмотреть фотографии
13:55
«К «Ротору» - без претензий»: оперативники нагрянули в облспорткомитет в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:38
ПСБ приглашает юных волжан и их родителей на Детский день городаСмотреть фотографии
13:22
Пойманный в волгоградском троллейбусе «заяц» числился в розыскеСмотреть фотографии
13:18
Замминистра МВД Александр Кравченко поздравил выпускников Волгоградской академииСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде двое приятелей идут под суд за убийство и ограбление собутыльникаСмотреть фотографии
12:33
«Числился пропавшим без вести»: в Волгоградской области похоронили 49-летнего бойца СВОСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области потратят 2 млрд рублей на аренду дорожных камерСмотреть фотографии
11:51
Волгоградскому дому ребенка подарили конфискованный телевизорСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде МБУ заплатит больше за задержку денег озеленителю паркаСмотреть фотографии
10:38
От кабины ничего не осталось: фура спровоцировала массовую аварию под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
Андрей Бочаров зарегистрирован кандидатом в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
Три человека пострадали в массовом «паровозике» на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде разбирают плиты на братской могиле с потушенным Вечным огнемСмотреть фотографии
09:33
Как в боевике: в Волгограде засняли эффектное ДТП с кроссовером-перевёртышемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
Волгоградец за три месяца отдал лже-брокерам 5,4 миллионаСмотреть фотографии
09:20
Центр сельского туризма «Светлая Ферма» расширяет горизонтыСмотреть фотографии
08:54
«Обещали 10 тысяч долларов»: волгоградский подрывник признался в связях с СБУСмотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Спикер гордумы подарил Волжскому филина с пятакомСмотреть фотографии
 