В Волгограде 7-летнего ребенка доставили в больницу с инсультом

Ишемический инсульт диагностирован в Волгограде у 7-летней девочки. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения региона, ребенок госпитализирован в детскую областную больницу, где проходит лечение.

- Состояние стабильное, получает необходимую помощь, включая раннюю реабилитационную, в рамках полиса ОМС. Больница обеспечена всеми необходимыми медикаментами и технологическими средствами, - рассказали в облздраве.

Как пояснила главный внештатный детский специалист невролог облздрава Ольга Петренюк, такие случаи заболевания у детей встречаются, но редко.

- Частота ишемического инсульта по данным бюро медицинской статистики составляет 0,7 и 1,0 на 100 000 детского населения. Из них 70% по ишемическому типу и 30% по геморрагическому типу, - пояснила специалист.

По ее словам, среди факторов риска артериального ишемического инсульта у детей относят генетические особенности, инфекции, аутоиммунные заболевания, интоксикация, спазм сосудов и др.

Справка. Ишемический инсульт – это инфаркт мозга. Он возникает вследствие острого нарушение кровообращения в головном мозге на фоне закупорки просвета сосудов. В результате прекращения поступления насыщенной кислородом крови к тканям головного мозга развивается ишемия.