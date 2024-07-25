







Дубовский районный суд Волгоградской области огласил приговор 53-летнему местному жителю, который жесткого расправился со своей сожительницей. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.





Напомним, как ранее сообщалось информагентство, 22 февраля этого года в селе Лозное между Николаем Галкиным и его сожительницей произошел конфликт во время застолья. В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине не менее 6 ударов кулаками по лицу, а затем один удар кухонным ножом в область грудной клетки. После чего этим же ножом убийца обезглавил свою жертву.





- Не осознавая, что потерпевшая мертва, Галкин нанёс последней ещё не менее двадцати ударов ножом в область грудной клетки и поверхности живота, - пояснили в пресс-службе судов. - В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся, но от дачи показаний отказался.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.





Фото: СУ СК России по Волгоградской области