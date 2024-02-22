Расследования

В селе Лозном Волгоградской области мужчина обезглавил сожительницу

Расследования 22.02.2024 21:08
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22.02.2024 21:08


В селе Лозном Дубовского района Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства жуткого убийства 38-летней женщины. По информации регионального СУ СКР, 22 февраля в одном из частных домов  местный житель обезглавил сожительницу. 

По предварительным данным, кровавая расправа была совершена в доме на ул. Красноглиновской, куда 50-летний подозреваемый и его спутница прибыли днем в гости. Встречу хозяева дома и их знакомые отмечали за общим столом. 

Через какое-то время семейная пара ушла спать, а 50-летний мужчина покинул домовладение. Вернувшись в состоянии сильного алкогольного опьянения, он поссорился с сожительницей, после чего нанес женщине неоднократные удары ножом в шею, – сообщают  в СУ СКР. После этого, окончательно обезумев, мужчина отделил ее сожительницы голову от тела.

О совершенном преступлении в полицию сообщили хозяева дома, которые проснулись и застали жуткую картину. 

По данному факту сотрудниками следственного отдела возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве. 

Фото: СУ СК России по Волгоградской области 

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