Оскорблявшего полицию пьяного дрифтера арестовали в Волгограде. Ему грозит уголовное дело

Сотрудники ГАИ задержали лихача на «семерке», который пытался проехать по ступеням к зданию бывшего кинотеатра «Экран» в Дзержинском районе Волгограда, сообщает V102.RU.





— В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники УМВД России по городу Волгограду выявили видеозапись, на которой зафиксирован автомобиль ВАЗ-2107, передвигавшийся по тротуару парковой зоны Дзержинского района, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Личность владельца транспортного средства была установлена. Им оказался 24-летний мужчина, находившийся за рулем с признаками опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

В полицейском главке уточнили, что легковушка не стоит на учете, а водитель ездил без полиса ОСАГО. При составлении протокола нарушитель вел себя агрессивно и оскорблял полицейских.

— Теперь помимо административной ответственности, мужчине грозит и уголовная ответственность по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), — добавили в региональном главке МВД России. — В настоящий момент водитель отбывает административный арест.

Санкция уголовной статьи предусматривает в качестве максимума до года исправительных работ. Как стало известно журналистам «Высоты 102», за рулем машины находился житель Калачевского района, имеющий российское гражданство.

Напомним, в Волгограде оштрафовали водителя внедорожника за езду с друзьями в багажнике.

Коллаж: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me